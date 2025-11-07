La campagne de récolte des olives a progressé à hauteur de 4% dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, où la production est estimée à 500 mille tonnes pour cette saison, selon le délégué régional au développement agricole, Chokri Aouji.

Le coup d’envoi de la campagne a été donné le 23 octobre dernier, et la production de cette année devrait dépasser les 500 mille tonnes, contre 310 mille tonnes lors de la saison précédente.

Aouji a ajouté que la récolte de Sidi Bouzid représente environ 20 % de la production nationale d’olives et d’huile d’olive, soulignant que cette filière constitue l’un des secteurs les plus importants de la région.

Sur un total de 119 huileries dans le gouvernorat, 34 ont déjà démarré leurs activités, avec une capacité de transformation dépassant les 6 000 tonnes par jour.

En moyenne, 60 % de la récolte sont triturés localement, tandis que 40 % sont transformés en dehors de la région.

La saison en cours est également marquée, pour la première fois, par la mise en place d’un laboratoire d’analyse des huiles au siège du bureau régional de l’Office national de l’huile à Sidi Bouzid.

Ce laboratoire permet d’effectuer des analyses et des tests de dégustation pour déterminer la qualité de l’huile, évitant ainsi aux agriculteurs de devoir se déplacer vers d’autres gouvernorats.

Concernant la gestion des margines (résidus de trituration), la région dispose de deux bassins collectifs conformes aux normes environnementales, d’une capacité totale de 41 000 m³, en plus de 100 bassins individuels.

Avant le démarrage de la campagne, une coordination a été établie avec l’Office des terres domaniales, qui a mis à disposition environ 6 000 hectares de terrains pour l’épandage des margines.

Les oliveraies du gouvernorat de Sidi Bouzid couvrent environ 307 mille hectares, soit 45 % de la superficie totale de la région et 93 % de la superficie arboricole.

Le secteur se distingue également par un patrimoine de plus de 23 millions d’oliviers.