Le coup d’envoi des travaux de réaménagement et de renforcement de la route reliant la délégation de Sahline Mootmar (gouvernorat de Monastir) et la délégation de Zaouia-Ksiba-Thrayet (gouvernorat de Sousse) sur une longueur de 2 km, a été donné jeudi.

Ces travaux font partie de la troisième tranche du Programme de Développement Régional au gouvernorat de Monastir qui comprend également la réhabilitation et le pavage de la route reliant Chrahil et Sidi Bennour sur une distance de 1,3 km ainsi que la route menant au Stade municipal à Menzel Kamel sur une longueur de 1,5 km, pour un coût total d’environ 2,3 millions de dinars. Les travaux se poursuivront durant une période de 180 jours.