Samir Abdelhafidh met en avant la cohérence du projet de loi de finances 2026

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a affirmé que le projet de loi de finances et le budget économique 2026 traduisent les grandes orientations de l’État. Il intervenait lors d’une séance plénière conjointe de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts.

Des indicateurs économiques en amélioration

Le ministre a souligné des résultats économiques globalement positifs : une hausse de plus de 20 % des investissements étrangers, une baisse du taux de chômage à 15,3 % et un taux d’inflation stabilisé à 4,9 %. Selon lui, ces performances ont contribué à l’amélioration de la notation souveraine de la Tunisie.

Agriculture et tourisme en soutien à la croissance

Dans le secteur agricole, Abdelhafidh a mis en avant la réussite des campagnes de récolte des olives et des dattes, ainsi que la création d’un fonds d’indemnisation pour les pertes liées aux catastrophes naturelles.

Pour le tourisme, le gouvernement s’emploie à diversifier les activités, notamment dans le sud du pays, et à promouvoir les événements régionaux valorisant les spécificités locales.

Financement et réforme des entreprises publiques

Le ministre a précisé que le financement du budget repose sur trois leviers : l’endettement intérieur, l’endettement extérieur et les avances de la Banque centrale. Ce choix vise à préserver l’autonomie de la décision nationale. Abdelhafidh a également insisté sur la nécessité de réformer les entreprises publiques jugées coûteuses, dont la Compagnie des phosphates de Gafsa, la STEG et l’Office des céréales.

Réformes sociales et développement régional

La loi de finances 2026 intègre plusieurs réformes, notamment celles des caisses sociales, ainsi que des mesures pour encourager l’emploi des diplômés. Parallèlement, des projets hospitaliers et éducatifs avancent, incluant la numérisation des services scolaires.

Le ministre a enfin évoqué le plan national de développement : 802 km de routes construits, 6 800 logements rénovés et 2 160 emplois créés, en plus de la préparation de nouveaux textes législatifs sur le change, les forêts et l’investissement.