Dans le cadre de ses efforts pour faire connaître et valoriser les institutions muséales ainsi que les sites et monuments historiques, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) a lancé une série d’affiches promotionnelles mettant en avant plusieurs trésors patrimoniaux emblématiques, notamment le musée du Bardo et le site d’Oudhna.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’AMVPPC, qui vise à mettre en lumière la diversité géographique et culturelle du patrimoine tunisien tout en incitant le public à visiter ces témoins vivants de l’histoire et de la mémoire nationales.

Les affiches ont été installées aux principales entrées des villes et le long des circuits menant aux musées et sites archéologiques, leur offrant une visibilité marquante, capable de capter le regard des passants et d’éveiller leur curiosité.

Réalisées d’après une conception visuelle contemporaine, à la croisée du documentaire et de l’esthétique, ces affiches restituent aux espaces patrimoniaux leur place dans le paysage urbain et réaffirment leur rôle en tant que lieux vivants d’apprentissage et de découverte.