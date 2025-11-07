Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, jeudi, au palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, et la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi.

Lors de cette réunion, cite un communiqué, le chef de l’Etat a appelé à moins de bureaucratie face aux agriculteurs, pressant d’oeuvrer à simplifier autant que possible les procédures de transport, de commercialisation et de stockage de leurs produits dans les meilleures conditions.

Il a, dans ce contexte, déploré la persistance d’une nomenclature de procédures obsolètes décrétées souvent par voie de circulaires et qui constituent un obstacle pour les petits agriculteurs, citant à ce propos l’exemple de l’obligation de se prévaloir de documents administratifs datant de dix ans ou le paiement de taxes injustifiées.

Face à cette bureaucratie paralysante, le président Saïed a mis l’accent sur la nécessité de prendre des mesures immédiates pour mettre fin à ces pratiques injustifiées, rappelant que la Tunisie est un État de droit et que l’instauration d’un climat de confiance entre l’administration et ses usagers représente un des défis majeurs à relever durant la période à venir.

Tout en pointant des lobbies et des forces rétrogrades cherchant par tous les moyens à faire éroder la confiance que les citoyens placent en l’appareil administratif de l’Etat, le président Saïed a exhorté les autorités, tant au niveau central que régional, à assumer leurs responsabilités comme il se doit, soulignant que l’État ne lésinera sur aucun moyen en vue d’offrir la protection nécessaire aux agriculteurs contre les pratiques de spéculation et de monopole.

Pour le président de la République, certaines pratiques orchestrées par des parties désormais bien connues ont pour finalité ultime d’exacerber la situation dans le pays.

Ces parties, a-t-il fustigé, n’ont de cesse de faire tourner en boucle des contrevérités et des allégations mensongères laissant croire qu’ils ne font qu’appliquer les instructions données par les autorités.

Ce n’est qu’un leurre d’esprit, a fait savoir le président Saïed, soulignant que la politique de l’État consiste à accompagner les petits agriculteurs en particulier dans les différentes étapes de la production, du stockage et de la vente de leurs produits.

Tout en réaffirmant que des jeunes patriotes sont toujours disposés à prendre la relève et à poursuivre la bataille de libération nationale, le chef de l’Etat a pressé les responsables défaillants qui ont commis par mégarde des bavures contre le peuple tunisien à se rétracter.

“Ceux-ci valent mille fois mieux que ceux qui se targuent d’être compétents alors qu’ils ne font que saboter le fonctionnement des services publics”, a-t-il conclu.