La 4ᵉ journée de la Ligue Europa, disputée jeudi, a offert son lot de confirmations et de rebondissements. Plusieurs clubs européens de renom ont connu des fortunes diverses, entre victoires éclatantes, nuls stratégiques et revers inattendus.

Les clubs grecs et espagnols en réussite

Le PAOK Salonique s’est illustré par une large victoire face aux Young Boys de Berne (4-0), tandis que le Panathinaïkos s’est imposé à l’extérieur contre Malmö (1-0). En Espagne, le Bétis Séville a pris le dessus sur Lyon (2-0), confirmant sa bonne dynamique européenne, alors que le Celta Vigo a dominé le Dinamo Zagreb (3-0).

Lyon et Nice en difficulté

Les clubs français ont vécu une soirée contrastée. Lyon a concédé une défaite nette face au Bétis (2-0) et Lille s’est incliné sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade (1-0). Nice, de son côté, n’a pas résisté à Fribourg (1-3), tandis que le FC Utrecht a tenu Porto en échec (1-1).

Succès italiens et performances solides

L’AS Rome a maîtrisé son déplacement en Écosse, battant les Glasgow Rangers (0-2). Le FC Bologne a été tenu en échec par Brann Bergen (0-0), tout comme le Viktoria Plzen face à Fenerbahçe (0-0) et Sturm Graz contre Nottingham Forest (0-0).

Les clubs du Nord s’imposent

Le FC Bâle a battu le FCSB (3-1), et Midtjylland a pris le dessus sur le Celtic Glasgow (3-1). Le RB Salzbourg s’est imposé contre Go Ahead Eagles (2-0), alors que Stuttgart a dominé Feyenoord (2-0) et Genk a remporté un match spectaculaire à Braga (3-4).

🏆 Chiffres clés

4-0 — Victoire la plus large : PAOK Salonique contre Young Boys.

3-4 — Score le plus prolifique : Braga – Genk.

3 — Clubs français battus sur quatre engagés.

6 — Matchs terminés sur un nul.

1 — Victoire portugaise seulement (Porto tenu en échec).