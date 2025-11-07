Le président de la République, Kais Saïed, a appelé à la nécessité d’aplanir en urgence les difficultés rencontrées par les agriculteurs.

C’était en recevant, jeudi, au palais de Carthage, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, chargé des eaux, Hamadi Hbeib et le directeur général de l’office national de l’huile (ONH), Moez Ben Amor et le directeur général par intérim du groupement interprofessionnel des dattes et le groupement interprofessionnel des fruits, Helmi Kalaï.

L’appel du chef de l’Etat, cite un communiqué, s’inscrit dans le cadre du suivi assidu de la situation dans les différentes régions du pays et intervient également suite à la baisse “délibérée” opérée par les intermédiaires sur le prix d’achat des dattes.

Cette mesure, a regretté le président Saïed, a forcé les agriculteurs à renoncer à la récolte des dattes, comme c’était le cas à Jemna et à Blida et autres régions productrices de dattes en Tunisie dont la qualité des produits est classée parmi les meilleures au monde.

Il a, par ailleurs, affirmé que ces pratiques ne concernent pas seulement la production des dattes mais s’étendent également à d’autres secteurs, citant à ce titre la production de l’huile d’olive, des agrumes et autres produits agricoles.

Face à ces pratiques qui n’ont de cesse de prendre de l’ampleur dans plusieurs secteurs, le président Saïed a rappelé que la Tunisie vit aujourd’hui un moment de tri historique dans tous domaines à l’aune duquel “des révélations éclatent” et “des masques tombent”.

Tout en dénonçant ces pratiques inavouées, le chef de l’Etat a promis de demander des comptes aux fauteurs du peuple tunisien qui cherchent inlassablement à semer la discorde et la division dans le pays en usant de manœuvres et de subterfuges connus de tous.