L’emploi des diplômés du supérieur et l’égalité entre les régions ont été au centre des travaux de la séance plénière commune entre l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et le Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) tenus, jeudi, après-midi, au Palais de Bardo.

Lors de cette réunion consacrée à l’examen du budget de l’Etat pour l’année 2026, les députés ont appelé à fournir les financements nécessaires pour le recrutement de la première tranche des diplômés du supérieur en chômage depuis une longue durée.

Ils ont également exhorté le gouvernement à présenter ses différents projets de loi au Parlement dont, notamment, les Codes d’incitation aux investissements, des changes et des eaux.

Toujours dans le cadre de cette réunion, plusieurs parlementaires ont critiqué le projet de loi des finances pour l’année prochaine.

C’est ainsi que le député, Salem Mazhoud, a estimé que le projet de budget de 2026 n’est autre qu’une déclaration d’intention et une reproduction déformée des textes précédents.

De son côté, le député Yasser El Gourari s’est interrogé sur l’ouverture de nouveaux recrutements dans la fonction publique en présence d’un équilibre budgétaire précaire.

D’autre part, le député Issam Bahri a appelé à la création d’une commission d’enquête sur la dégradation de la situation environnementale et sanitaire à Gabès causée par les unités industrielles du Groupe Chimique Tunisien (GCT).

A noter que des députés des deux chambres parlementaires ont exprimé leur déception face l’absence de la cheffe du gouvernement lors de la séance plénière tenue, jeudi.