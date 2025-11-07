Les ministres des Affaires étrangères de Tunisie, d’Algérie et d’Egypte, réunis, jeudi, à Alger, sont convenus de tenir la prochaine réunion du Mécanisme de concertation tripartite sur la Libye, au début de l’année prochaine, à Tunis, à une date qui sera fixée ultérieurement.

La réunion s’est déroulée en présence de Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, ministre d’Etat, ministre algérien des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, et de Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères, de la Migration et des Egyptiens à l’étranger.

Les trois ministres ont insisté sur la poursuite de la coordination et sur le renforcement des efforts pour assurer le succès de l’initiative onusienne.

Mohamed Ali Nafti a, à cette occasion, réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur du dialogue libyo-libyen, visant à parvenir à une solution politique consensuelle entre les frères libyens, sous l’égide et avec le soutien des Nations Unies, dans le respect des intérêts du peuple libyen et en réponse à ses aspirations à la sécurité, à la stabilité et au développement, loin de toute ingérence étrangère, indique le département des Affaires étrangères.

Il a, également, souligné l’importance du Mécanisme de concertation tripartite en tant que cadre idoine pour un dialogue constructif, destiné à unifier les visions dans le but de préserver l’unité de la Libye.

Un communiqué final a été publié à l’issue de la réunion du Mécanisme de concertation tripartite, tenue à Alger, et consacrée aux derniers développements de la crise en Libye.

Dans ce communiqué, les ministres des Affaires étrangères exhortent toutes les parties libyennes à s’engager réellement dans le processus de règlement politique, à privilégier le dialogue et à faire prévaloir l’intérêt supérieur de la Libye, de manière à surmonter les obstacles actuels qui empêchent l’organisation d’élections présidentielle et législatives simultanées, de manière à tourner définitivement la page des désaccords et divisions et mettre un terme à cette crise prolongée.