Les marchĂ©s amĂ©ricains ont progressĂ© mercredi, stimulĂ©s par le scepticisme exprimĂ© par la Cour suprĂŞme Ă lâ€™Ă©gard des droits de douane imposĂ©s par Donald Trump. Les investisseurs y voient la possibilitĂ© dâ€™une dĂ©cision qui allĂ©gerait les coĂ»ts des entreprises et soutiendrait la croissance Ă©conomique.

Un signal fort pour les investisseurs

Le Dow Jones a gagnĂ© environ 300 points et le S&P 500 prĂ¨s de 1 %. Les titres des sociĂ©tĂ©s les plus exposĂ©es aux importations, comme General Motors, Ford ou Stanley Black & Decker, ont fortement rĂ©agi. Cette dynamique marque un tournant, sept mois aprĂ¨s le krach dĂ©clenchĂ© par lâ€™annonce de ces mĂŞmes taxes.

Le pouvoir prĂ©sidentiel au cĹ“ur du dĂ©bat

Le diffĂ©rend juridique porte sur lâ€™usage par Trump de la loi sur les pouvoirs Ă©conomiques dâ€™urgence internationaux, qui lui a permis dâ€™imposer unilatĂ©ralement des droits de douane. Plusieurs juges ont exprimĂ© leurs doutes quant Ă la lĂ©gitimitĂ© de cette approche. Une remise en cause de ce pouvoir serait perĂ§ue comme un signe de stabilisation Ă©conomique.

Des analystes optimistes mais prudents

Pour Cory Johnson, stratĂ¨ge chez Epistrophy Capital Research, la fin des surtaxes renforcerait la compĂ©titivitĂ© des entreprises amĂ©ricaines. Daniel Bustamante, directeur des investissements de Bustamante Capital Management, estime quâ€™une telle dĂ©cision constituerait Â« un facteur haussier Â» pour les marchĂ©s.

Une question clĂ© : le remboursement des droits perĂ§us

Selon Michael Reynolds, vice-prĂ©sident de Glenmede, les droits dĂ©jĂ collectĂ©s pourraient dĂ©passer 100 milliards de dollars dâ€™ici 2026. Si la Cour suprĂŞme en ordonnait la restitution, cela sâ€™apparenterait Ă une mesure de relance pour les entreprises. Sur la plateforme Polymarket, la probabilitĂ© dâ€™une validation des tarifs douaniers est tombĂ©e Ă 27 %, contre 45 % fin octobre.