Les travaux d’un certain nombre de projets programmés au sein de la nouvelle commune de Sidi Jedidi, relevant de la délégation de Hammamet (gouvernorat de Nabeul), enregistrent une progression notable, entre la phase d’exécution et celle d’étude.

Parmi ces projets figure l’achèvement du nouveau siège municipal, dont le coût total dépasse deux millions de dinars pour une inauguration prévue dans les prochaines semaines, selon le secrétaire général chargé de la gestion de la commune, Fadhel Abbas.

Sur le même plan, les travaux d’aménagement de plusieurs routes ont été achevés dans les zones de Sidi Jedidi et Sidi Hammad, tandis que d’autres interventions d’un coût total de 1,3 MD sont prévues prochainement dans les zones de Latrech et Mziriâa, dès l’achèvement du transfert du réseau d’eau potable.

Le responsable a indiqué que l’étude du projet de terrain sportif à proximité de Sidi Jedidi est achevée, précisant que l’appel d’offres sera lancé en décembre 2025, en vue d’un démarrage des travaux au début de l’année prochaine.

Dans cette même dynamique, la municipalité de Sidi Jedidi a procédé l’extension du réseau d’éclairage public dans l’ensemble des zones et villages rattachés, pour un coût avoisinant 1 MD.

S’agissant de l’assainissement, il a précisé que les travaux devraient débuter au second semestre de 2026, le bureau d’études mandaté par l’ONAS poursuivant l’examen des solutions techniques pour raccorder l’ensemble des zones de la commune au réseau d’égouts.

Par ailleurs, la municipalité œuvre à l’obtention du label de qualité “Marhba”, destiné à améliorer l’accueil et les services rendus aux citoyens, un projet dont la mise en œuvre sera confiée prochainement à un bureau d’études spécialisé.