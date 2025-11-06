Le coup d’envoi des opérations de cueillette des olives a été donné mercredi au gouvernorat de Ben Arous où la récolte est estimée cette année à 20 mille tonnes, soit l’équivalent de 4217 tonnes d’huile d’olive, en hausse de 56% par rapport à la saison précédente.

Les superficies consacrées à la culture des olives dans la région s’élèvent à 7937 hectares, dont 73% des oliveraies se trouvent à Mornaguia, 18% à El M’hamdia et le reste à Fouchena.

Ezzeddine Karoui, chef de service au Commissariat régional au développement agricole(CRDA) a indiqué à l’Agence TAP que le gouvernorat de Ben Arous compte 9 huileries avec une capacité de transformation de 1180 tonnes par jour et de stockage de 8400 tonnes, soulignant que plusieurs visites d’inspection ont été effectuées au niveau de ces structures pour contrôler leur conformité aux normes.