Le temps restera partiellement nuageux sur la plupart des régions ce mercredi, avant de se dégrader progressivement en fin de journée sur l’extrême nord-ouest. Des pluies éparses, parfois orageuses, y sont prévues, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Précipitations étendues en soirée

Au cours de la nuit, les pluies s’étendront aux autres régions du nord et toucheront localement le centre. Ces précipitations pourraient être intenses par endroits, notamment dans les zones côtières du nord.

Vent tournant au nord et mer agitée

Le vent, d’abord de secteur sud, tournera progressivement vers le nord. Il soufflera relativement fort à localement fort sur les régions côtières du nord et du centre, tandis qu’il restera faible à modéré sur le reste du pays.

La mer sera agitée au nord, et deviendra progressivement agitée sur les autres côtes après avoir été peu agitée en début de journée.

Températures en légère baisse sur les hauteurs

Les températures maximales se situeront généralement entre 24 et 28°C, et avoisineront 22°C sur les zones montagneuses.