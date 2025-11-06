Le King Khalid Sports City Stadium accueillera, samedi 8 novembre 2025 à 14h50, la rencontre entre Neom SC et Al Nassr pour le compte de la 8ᵉ journée de la Premier League saoudienne.

Ce duel oppose deux équipes aux trajectoires opposées : Al Nassr, solide leader avec 21 points, affronte Neom SC, sixième avec 13 points.

Forme & dynamique

Sur leurs cinq derniers matchs, Neom SC alterne le bon et le moins bon : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites.

En face, Al Nassr affiche une forme plus constante malgré quelques accrocs : 3 victoires et 2 défaites.

La confiance reste du côté des Jaune et Bleu, emmenés par un collectif mieux rodé et une efficacité offensive supérieure.

Classement & pression

Al Nassr domine le championnat avec un sans-faute presque parfait (7 victoires en 7 matchs, 21 points).

Derrière, TWN (18 pts) et Al Hilal (17 pts) restent à l’affût, ce qui oblige les hommes de Riyad à maintenir la cadence.

Neom SC, à égalité avec Al Ahli (13 pts), cherche à se rapprocher du top 4. Une victoire à domicile serait un signal fort.

Face-à-face

Les confrontations récentes tournent souvent à l’avantage d’Al Nassr, plus expérimenté dans les grands rendez-vous.

Neom SC, promu ambitieux, n’a toutefois pas dit son dernier mot : sa défense compacte pourrait poser problème à l’attaque adverse.

Joueurs à suivre

Cristiano Ronaldo , capitaine d’Al Nassr, reste la principale menace offensive.

Talisca , précieux dans la construction et la finition, complète le duo d’expérience.

Côté Neom, tentera de peser sur les transitions rapides.

Ce qu’on attend du match

Al Nassr cherchera à imposer son rythme dès les premières minutes, en contrôlant la possession.Neom SC pourrait miser sur la transition et la vitesse en contre. Le match s’annonce tactique, avec une intensité physique marquée et peu d’espaces laissés.