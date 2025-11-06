Le palais des expositions de Gabès accueillera, du 12 au 15 novembre, la première édition du salon des technologies modernes en agriculture et en eau “Innov agri water expo 2025”.

Au programme de ce salon, auquel participeront de nombreux experts et spécialistes du domaine agricole, des séminaires scientifiques et des ateliers spécialisés notamment sur les technologies de stockage de l’eau, l’exploitation de l’énergie solaire en agriculture, la production de la grenade, de la figue et des olives.

La salon comprend également des interventions sur les dernières technologies dans les domaines de l’agriculture, des ressources en eau et de l’élevage.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture à Gabès Habib Thiyab a indiqué à l’Agence TAP que ce salon constituera une opportunité importante pour les professionnels et les investisseurs pour s’informer sur les lignes de financement du secteur agricole ainsi que des dernières innovations dans le domaine.