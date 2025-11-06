La direction du Festival du Court MĂ©trage du Bardo a annoncĂ© lâ€™ouverture des inscriptions pour participer aux diffĂ©rentes sections de la sĂ©lection officielle de sa deuxiĂ¨me Ă©dition, qui se tiendra du 3 au 7 dĂ©cembre 2025Â au centre culturel “Dar Masrahi” au Bardo. La date limite de soumission des candidatures est fixĂ©e au 9 novembre 2025 (Ă minuit).

La sĂ©lection officielle comporte deux compĂ©titions, lâ€™une dĂ©diĂ©e aux courts mĂ©trages et lâ€™autre aux films des Ă©coles de cinĂ©ma. Le programme prĂ©voitÂ Â des courts mĂ©trages tunisiens et Ă©trangers, des films dâ€™Ă©coles de cinĂ©ma, ainsi quâ€™une sĂ©lection dâ€™Ĺ“uvres primĂ©es au Festival international du film amateur de KĂ©libia (FIFAK) et au Festival du film de la jeunesse dâ€™Hurghada en Egypte.

Le festival offrira par ailleurs un espace dĂ©diĂ© aux jeunes talents, avec lâ€™organisation dâ€™ateliers autour de lâ€™Ă©criture de scĂ©nario, de la musique de film, des effets sonores et de la production.

La clĂ´ture sera marquĂ©e par la remise de quatre prix. Dans la catĂ©gorie du court mĂ©trage, un premier prix dâ€™une valeur de 3 000 DT et un deuxiĂ¨me prix dâ€™un montant de 2 000 DT seront dĂ©cernĂ©s. Dans la catĂ©gorie des films dâ€™Ă©cole, le premier prix est dotĂ© de 2 000 DT et le deuxiĂ¨me de 1 000 DT.