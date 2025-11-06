Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a été reçu, mercredi, au Palais d’El Mouradia à Alger, par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre des Affaires étrangères participe, jeudi, à Alger, à la Réunion consultative tripartite sur la Libye.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, l’accent a été mis, lors de cette rencontre, sur l’importance d’adopter une approche purement libyo-libyenne afin de parvenir à une solution politique durable garantissant l’unité et la stabilité de la Libye.

Le Mécanisme de concertation tripartite sur la Libye permet de coordonner les positions et de contribuer efficacement, en toute neutralité, à l’accélération du processus de règlement politique libyen sous l’égide et la supervision des Nations Unies, lit-on de même source.

Le ministre a, à cette occasion, évoqué les discussions qu’il a eues avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, au sujet des préparatifs de la 23e Session de la Haute Commission mixte tuniso-algérienne, prévue les 9 au 12 décembre 2025, à Tunis.

Cette session constitue une étape importante dans le processus de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays et de sa promotion vers un partenariat stratégique à tous les niveaux, indique le département des Affaires étrangères.

En outre, l’accent a été mis, lors cette rencontre, sur la solidité des liens de fraternité et de coopération unissant les deux pays et sur la détermination de la Tunisie de poursuivre “la coordination et la concertation permanentes avec l’Algérie”, au service des intérêts des deux peuples frères et pour “le renforcement des fondements de la sécurité et de la stabilité dans la région”.