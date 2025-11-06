La Cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri, a souligné mercredi que la Tunisie a honoré ses engagements extérieurs et elle a assuré la pérennité des équilibres financiers, tout en parvenant à améliorer tous les indicateurs économiques et la stabilité financière, et à préserver la stabilité totale de l’économie nationale en 2025.

Zenzri qui est intervenue, lors d’une plénière tenue, mercredi, au Parlement, conjointement entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), pour présenter le déclaration du gouvernement sur les projets du budget de l’Etat et du budget économique au titre de l’année 2026, a mis l’accent sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre des grandes réformes structurelles dans les domaines économique, social et financier , en dépit des défis liés aux fluctuations économiques internationales.

La Cheffe du gouvernement a considéré que cette évolution est un signe positif qui renforce la confiance des investisseurs tunisiens et étrangers, et consolide l’image de la Tunisie, en tant que destination d’investissement.

Cette évolution a permis d’améliorer la notation souveraine de la Tunisie pour l’année 2025, selon l’évaluation des agences de notation internationales, garantissant ainsi la capacité à accéder à nouveau aux marchés financiers internationaux.

La Cheffe du gouvernement a souligné que la maîtrise des prix et la préservation du pouvoir d’achat du consommateur est une priorité absolue pour l’Etat , qui poursuit ses efforts pour réguler les prix et limiter l’inflation, en maintenant les prix des produits de base, en luttant contre les hausses des prix excessives excessives, en contrôlant les marges bénéficiaires, et en maîtrisant le coût des intrants de production,. Il s’agit également de diversifier les choix offerts aux citoyens à travers des offres directes et des prix préférentiels .

En dépit de ces résultats positifs, notamment la régularité de l’approvisionnement du marché en produits de base et la baisse du taux d’inflation, Zenzri a souligné que le niveau des prix demeurait encore élevé, d’autant plus cette hausse de prix est ressentie par le consommateur, soulignant la poursuite de l’action à démanteler les réseaux de spéculation et de monopole, en intensifiant le contrôle de différents niveaux de la production et de la distribution, y compris les marchés et les entrepôts

Selon la cheffe du gouvernement, l’effort se poursuivra tout au long de l’année pour le contrôle des circuits de distribution et surtout pour la maitrise des prix et de la qualité , en améliorant la numérisation de ces circuits et en utilisant toutes les capacités disponibles pour assurer une meilleure efficacité, la garantie d’un contrôle transparent et équitable au service de l’intérêt du citoyen et de son pouvoir d’achat.

En ce qui concerne l’approvisionnement du marché local en matières premières, l’État a réitéré son engagement à assurer un approvisionnement régulier de ces matières, à rétablir le rythme normal d’approvisionnement régulier de ces matières, à constituer des stocks de réserve et à intensifier la surveillance pour limiter la spéculation et combattre le monopole, outre l’intensification de l’organisation des circuits de distribution, ce qui aiderait à contrôler l’inflation et à la limiter à des niveaux acceptables.

La Cheffe du gouvernement a dans le même cadre rappelé que l’engagement en faveur de la production au niveau national reste un choix stratégique pour l’État, alors que l’importation demeure une solution temporaire, en donnant la priorité au marché local et à la maitrise de la gestion des stocks en plus de l’amélioration de la production agricole et la baisse des prix des matières premières au niveau mondial contribueraient à réduire encore les pressions sur ces prix.

La Cheffe du gouvernement a mis en exergue l’action de l’État pour établir une nouvelle approche concernant les circuits de distribution qui profite aux agriculteurs et aux consommateurs, et met un terme définitif à la spéculation et au monopole, étant donné que les anciennes approches n’ont pas porté leurs fruits et n’ont pas abouti à des résultats tangibles qui vont de pair avec le pouvoir d’achat du citoyen.