La campagne de cueillette des olives a été lancée, mercredi, dans le gouvernorat de Monastir, dans une exploitation agricole située sur la route de Menzel Fersi (délégation de Moknine), avec des prévisions de production avoisinant 91 mille tonnes d’olives et 18 mille tonnes d’huile.

Dans ce cadre, le gouverneur de Monastir, Issa Moussa, a effectué une visite de terrain à une huilerie, en présence des représentants des différentes structures concernées.

Il s’est également rendu dans une exploitation oléicole pour suivre une opération de valorisation de la margine, consistant à l’épandre sur les sols dans le cadre d’un programme régional de sensibilisation visant à promouvoir les bienfaits de ce sous-produit pour la fertilité des terres et l’amélioration de la productivité.

La région fait toutefois face à un manque de décharges agréées pour le traitement de la margine, puisqu’elle n’en compte que cinq autorisées, un nombre jugé insuffisant pour absorber les quantités générées cette saison, notamment après l’opposition de la société civile à l’ouverture des décharges de Oued El Jebs à Ouardanine et de la route de Mahdia à Beni Hassen.