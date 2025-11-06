Les travaux des première et troisième tranches du nouveau pont de Bizerte ont dépassé 65%, selon une source de la cellule technique chargée du suivi dudit projet.

Ces deux tranches, confiées à des entreprises tunisiennes expérimentées et hautement qualifiées, ont respecté les délais d’exécution annoncés, malgré la complexité technique du chantier, a souligné la même source, notant que les travaux, d’un coût de 151 millions de dinars devraient être achevés d’ici la fin du second semestre de l’année prochaine.

La première tranche, confiée à l’entreprise tunisienne “Soroubat” pour 76 millions de dinars, concerne la liaison sud et ouest sur 4,7 km, tandis que la troisième, attribuée à l’entreprise Chaâbane pour 75 millions, porte sur la liaison nord sur 2,7 km.

Parallèlement, un projet d’aménagement des quartiers environnants, financé par la Banque africaine de développement (BAD) à hauteur de 6 millions de dinars, a été achevé, comprenant la voirie, l’éclairage et l’assainissement. Le volet foncier a également été clôturé, avec le versement de 45 millions de dinars d’indemnités.

S’agissant de la deuxième tranche, réalisée par des entreprises chinoises, 14% des travaux de fondation ont été achevés pour une mise en service du pont prévue pour la mi-2027, selon l’ambassadeur de Chine en Tunisie.