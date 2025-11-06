L’appui de la culture des céréales, en particulier du blé dur, se poursuit dans le cadre du Programme de soutien aux semences sélectionnées, pour lequel l’État a alloué des crédits d’une valeur de 43 millions de dinars, dans le cadre du projet de budget de l’État pour l’exercice 2026, a rapporté mercredi la Cheffe du gouvernement Sarra Zâafarani Zenzri.

Lors d’une séance plénière conjointe de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des Districts (CNRD), consacrée à la présentation des projets de Budget de l’État et de Budget économique pour l’exercice 2026, Zenzri a souligné que la préservation des semences autochtones, compatibles avec le climat de la Tunisie, est un choix stratégique, dans le cadre de la souveraineté alimentaire.

À cet égard, elle a souligné la poursuite de la numérisation du système céréalier de la production à la consommation, et l’engagement de l’État à créer un stock de réserve de semences et à développer la capacité de stockage, dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire.

Dans le cadre du développement de la production laitière et de viande rouge, la première ministre a déclaré qu’un programme de restructuration de la filière de l’élevage a été lancé et que la collecte de lait a été soutenue pour un coût total estimé à 80 millions de dinars, au titre de l’année 2026, en soutenant les petits éleveurs de vaches et en finançant des interventions de développement par le biais de l’Office National des pâturages dans la limite de 30 millions de dinars pour l’année 2026.

Selon Zenzri, des travaux seront également réalisés au cours de l’année 2026 pour soutenir le secteur de la pêche maritime.

Des crédits d’un montant de 119 millions de dinars ont été alloués pour financer des interventions à caractère de développement, telles que la poursuite du soutien aux carburants utilisés par les unités de pêche maritime et la préparation et l’agrandissement d’un certain nombre de ports de pêche.

Elle a souligné que la garantie de la sécurité de l’eau est l’une des priorités de la politique de l’État, qui a lancé la stratégie de l’eau d’ici 2050, en tant que vision à long terme axée sur des plans d’action visant à sécuriser les ressources en eau et à y accéder de manière durable.

L’importance du secteur, selon la Cheffe du gouvernement, est évidente à travers les projets structurels programmés et les investissements qui lui sont alloués pour l’année2026, en ce sens que les investissements dans le secteur de l’eau représentent 63 % de la totalité des investissements publics injectés dans le secteur agricole.

Dans le même contexte, elle a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer l’achèvement de plusieurs projets qui étaient au point mort depuis des années, et de lancer un certain nombre d’entre eux, comme la station de dessalement d’eau de mer à Sousse, qui entrera en production effective et en exploitation avant la fin de 2025. En 2026, les projets d’approvisionnement des centres ruraux en eau potable continueront à être mis en œuvre pour un montant total d’environ 351,8 millions de dinars..

Zenzri a considéré que le système de traitement des eaux usées est une partie essentielle de la stratégie de l’État pour mobiliser, exploiter et rationaliser la gestion des ressources en eau, compte tenu de son importance pour atteindre la sécurité de l’eau dans le cadre du contrôle de l’eau et de l’économie et du recours à des ressources non- conventionnelles tout en tenant compte de toutes les garanties de sécurité.

Elle a rappelé que l’Etat a commencé à exploiter ces ressources en eau, il y a plusieurs années, en créant des périmètres irrigués, des espaces verts et des terrains de Golf chaque fois qu’il y a une faisabilité économique, technique, environnementale et sociale.

Elle a avancé en disant : « La quantité d’eau traitée a atteint 295 millions de mètres cubes, alors que le nombre de stations d’assainissement est de 127, dont 31 stations équipées d’unités de traitement triple », traitant une moyenne de 44 millions de mètres cubes par an ».

Dans ce contexte, la Cheffe du gouvernement a déclaré que des ressources importantes ont été allouées pour mobiliser ce type de ressources en eau non conventionnelles.

Des investissements ont été programmés dans le domaine du traitement des eaux usées pour améliorer sa qualité et lui donner toutes les garanties de sécurité, dans le but de valoriser son utilisation dans tous les domaines de développement en réhabilitant et en agrandissant les stations d’assainissement et en augmentant leur capacité, tout en améliorant leur productivité.

Elle a ajouté à cet égard que les efforts ont été axés sur la généralisation progressive de ce procédé (traitement triple) dans les stations d’assainissement, en plus d’établir des stations d’assainissement spécialisées dans le traitement des eaux usées industrielles, afin d’atteindre 76,3 % d’eau traitée conformes aux normes en 2026.

Zenzri a souligné que l’effort sera focalisé en 2026 sur l’adaptation des textes juridiques pour assurer la durabilité des ressources en eau, notamment par la publication du code de l’eau ce qui est de nature à améliorer l’efficacité des mécanismes de gestion et à protéger la propriété publique de l’eau.