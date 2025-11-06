L’assainissement des cycles de l’eau est au cœur de la problématique de la transition écologique.

Comment représenter la problématique de la gestion du cycle de l’eau urbaine ?

Il s’agit avant tout, d’une parade au changement climatique. Et à la fois à l’urbanisation galopante. L’eau dans les villes transite par un système complexe d’approvisionnement, d’utilisation et d’évacuation. Nous nous appliquons à améliorer la qualité de l’eau qui retourne dans l’environnement.

On perçoit mal les raisons de votre business. Les agents de pollution ne sont-ils pas connus ?

Cela est vrai dans une certaine mesure. Cependant il existe de nouvelles sources de pollution tel que les perturbateurs du pH de l’eau. De même que les micro plastiques et les nouvelles bactéries.

En quoi consiste votre process ?

Nous intervenons à trois niveaux. Nous détectons les éléments de dégradation de l’eau via le monitoring. Ensuite nous les mesurons pour en déterminer les proportions. Nous travaillons, in fine, à envisager les parades à ces nouvelles pollutions en nous servant de l’intelligence artificielle pour voir les éventuelles corrélations entre ces agents. Nous avons mis sur pied des projets pilotes avec trois villes soit Copenhague, Zurich et Barcelone afin de tester la faisabilité de notre système.

Cela nécessiterait il des investissements importants ?

Évidemment car il s’agit de projets de très grande échelle. Pour le moment nous bénéficions des subventions du programme vert de l’Union européenne avec son plan M2O.

Pareilles subventions peuvent-elles être octroyées aux pays en développement ?

Je commencerai par envisager d’abord le partage des retours sur expérience et des nouvelles technologies qui pourraient en découler. L’octroi peut ensuite être négocié et la perspective me parait envisageable.

Assainir les cycles de l’eau, c’est protéger la vie ?

On peut voir ça comme ça. La corrélation me paraît plausible

De notre envoyé spécial à Rimini ALI DRISS

WMC – Partenaire du Salon Ecomondo-Rimini 2025