Le marché boursier a changé de trajectoire par rapport à la séance de la veille. L’indice de référence a grapillé 0,2 % à 12681 points, dans un volume assez garni de 10 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre ASSAD s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du producteur de batteries automobiles a signé une progression de 4,4 % à 2,400 D, dans un flux limité de 23 mille dinars.

SOTRAPIL a été la valeur vedette de la séance. Dans un volume relativement soutenu de 641 mille dinars, l’action de la société publique a inscrit une hausse de 2,2 % à 22,900 D.

Le titre STAR a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action du leader du secteur de l’assurance en Tunisie a reculé de 4,5 % à 215,830 D. La valeur a drainé des échanges de 237 mille dinars sur la séance.

Le titre UIB a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action de la filiale du groupe SOCIETE GENERALE s’est délestée de 3,9 % à 24,380 D, dans un flux réduit de 13 mille dinars.

Le titre BH BANK a chapeauté le palmarès des échanges. Marquant une pause à 9,390 D, l’action de la banque a alimenté le marché avec des capitaux de 3,3 MD.