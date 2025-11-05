La Compagnie aérienne nationale Tunisair vient d’être élue membre du Comité exécutif de l’Organisation Arabe des Transporteurs Aériens (AACO), en la personne de la Chargée de la Direction Générale de la compagnie nationale Tunisair, Halima Ibrahim Khouaja.

Cette distinction a été annoncée, lors de la 58ème Assemblée générale annuelle de l’AACO, tenue mardi 4 novembre 2025, à Rabat au Maroc, a indiqué la Tunisair dans un communiqué publié, mercredi.

Cette distinction vient renforcer le positionnement de Tunisair en tant qu’acteur incontournable du transport aérien à l’échelle internationale.

Fondée en 1965, l’AACO compte 38 compagnies aériennes et a pour mission de servir et promouvoir les intérêts communs des Compagnies aériennes Arabes en termes de sûreté, de sécurité, politique environnementale, politiques aériennes, ressources Humaines, outre la défense de leurs intérêts dans les diverses instances internationales.

Le Comité Exécutif, composé de neuf directeurs exécutifs élus des compagnies membres, représente la plus haute autorité de l’Organisation, a-t-on rappelé.