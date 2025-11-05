La stratégie de l’Etat dans le secteur du transport terrestre mise sur le développement du secteur ferroviaire a indiqué, mercredi, la Cheffe du Gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

S’exprimant lors d’une séance plénière conjointe conjointe de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts consacrée à la présentation et l’examen du projet de loi de finances et du projet de budget économique pour l’année 2026, la Cheffe du Gouvernement, a rappelé la résolution des difficultés ayant retardé, pour plus de 5 ans, la réalisation du projet de réseau ferroviaire rapide du Grand Tunis.

Ainsi, la ligne D reliant la gare de Barcelone au gouvernorat de la Manouba a été remise en service avec l’entrée en exploitation progressive du projet de réseau rapide depuis le mois de janvier 2025.

En 2026, des allocations de l’ordre de 532,6 millions de dinars seront consacrés au financement de la première tranche du réseau ferroviaire rapide et aux projets ferroviaires relatifs à la rénovation du réseau, la remise en état des wagons, la création d’un centre de maintenance moderne, le réhabilitation de la ligne n° 6 reliant Tunis à Kasserine, le doublement de la ligne reliant Moknine à Mahdia et la rénovation du réseau de transport de phosphate.

L’Etat œuvre également, d’après la Cheffe du gouvernement, à reconstruire le service de transport public terrestre afin d’alléger les difficultés rencontrées par les citoyens dans leurs déplacements. A ce titre, la priorité est accordée à la mise à disposition des citoyens de transports publics adéquats à un coût raisonnable.

Et de rappeler qu’Au cours de l’année 2025, 300 nouveaux bus sont entrés en exploitation. L’acquisition de 418 autres bus pour les sociétés de transport public est en cours, avec le renforcement de la flotte de la société de transport de Tunis par 165 bus adaptés aux personnes à mobilité réduite. En outre, les procédures relatives à l’acquisition de 30 nouvelles rames de métro d’une valeur de 450 millions de dinars ont été engagées”.