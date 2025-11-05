La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a affirmé mercredi que les travaux de reconstruction du stade olympique d’El-Menzah débuteront en 2026, à la suite de la signature d’un mémorandum d’entente avec l’Agence Chinoise de Coopération Internationale pour le Développement (CIDCA).

Présentant la Déclaration du gouvernement dans le cadre de l’examen des projets de budget de l’État et de la balance économique pour 2026 devant la séance plénière conjointe de l’Assemblée des Représentants du Peuple et du Conseil national des Régions et des Districts, la Cheffe du gouvernement a précisé que l’année 2026 verra la poursuite des efforts de promotion du système sportif national selon une approche participative et globale.

Il s’agit, a-t-elle insisté, de réaliser les objectifs du sport en matière de formation et d’encadrement des jeunes, de développer leurs compétences, et de valoriser les opportunités offertes par le secteur sportif dans le cadre d’une dynamique de développement social et économique, tout en renforçant le rayonnement de la Tunisie sur les scènes sportives continentale et internationale.

La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, souligné que dans le cadre des orientations nationales visant à développer les activités sportives et à renforcer la présence de la Tunisie aux niveaux régional et mondial, les efforts se sont poursuivis durant l’année en cours pour soutenir les fédérations et les associations sportives dans les différentes disciplines.

Ils ont également été axés sur la mise en œuvre des réformes relatives à la gouvernance du système sportif civil, l’élargissement de la base de la pratique sportive auprès de toutes les catégories, et la promotion de l’éducation physique et du sport pour tous.

Sarra Zafrani Zanzari a, en outre, souligné qu’un nouveau projet de loi sur les structures sportives est actuellement en préparation.

Elle a aussi rappelé que l’année 2025 a marqué le début de la mise en œuvre des différentes composantes de la stratégie nationale pour la jeunesse, visant à renforcer l’inclusion sociale et économique des jeunes à travers le développement de programmes éducatifs, sociaux, de formation et de loisirs.