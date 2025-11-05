La cheffe du gouvernement, Sarra Zenzri, a affirmÃ© mercredi que Â« l’Ã©conomie nationale est en voie de redressementÂ Â» et que Â«Â la Tunisie a rÃ©ussi Ã relever de nombreux dÃ©fis, Ã s’appuyer sur ses propres capacitÃ©s, Ã Ã©laborer ses choix nationaux et Ã rÃ©aliser des rÃ©sultats positifs Â».

Intervenant, lors dâ€™une sÃ©ance plÃ©niÃ¨re conjointe de l’AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple (ARP) et du Conseil national des rÃ©gions et des Districts (CNRD), consacrÃ©e Ã la prÃ©sentation des projets de Budget de l’Ã‰tat et de Budget Ã©conomique pour l’annÃ©e 2026, Zenzri a fait savoir que le produit intÃ©rieur brut (PIB) a enregistrÃ© une croissance de 3,2% au cours du deuxiÃ¨me trimestre 2025, contre 1,4%, durant la mÃªme pÃ©riode de 2024.

Dâ€™aprÃ¨s la cheffe du Gouvernement, cette croissance reflÃ¨te Â« les signes d’une reprise Ã©conomique soutenue principalement, par l’Ã©volution des performances de secteurs vitaux tels que l’agriculture, la construction, l’industrie manufacturiÃ¨re et les services Â», outre Â«Â la maÃ®trise de l’inflation, dont le taux est passÃ©Â de 6,7% en septembre 2024 Ã 5% en septembre 2025 et 4,9% en octobre 2025Â Â», ce qui confirme Â«Â l’efficacitÃ© de la politique monÃ©taire adoptÃ©eÂ Â».

Selon elle,Â Â la tendance baissiÃ¨re du taux d’inflation mensuel a permis Ã la Banque centrale tunisienne de rÃ©viser Ã la baisse son taux directeur Ã 7,5% Ã fin mars 2025, pour la premiÃ¨re fois depuis la hausse dÃ©cidÃ©e fin 2022, ce qui est de nature Ã impulser l’activitÃ© Ã©conomique et l’investissement et Ã allÃ©ger le coÃ»t Ã©levÃ© des crÃ©dits pour les citoyens.

Et dâ€™ajouter que la Tunisie continue, parallÃ¨lement, Ã maÃ®triser le dÃ©ficit commercial, le taux de change et les rÃ©serves de devises (qui ont atteint 106 jours dâ€™importation, au 31 octobre 2025), et ce, grÃ¢ce Ã l’amÃ©lioration des performances des secteurs gÃ©nÃ©rateurs de devises, notamment les recettes touristiques, en hausse de 8,2%, Ã fin octobre 2025,Â et les transferts des Tunisiens Ã l’Ã©tranger, en hausse de 8,1% et ce,Â en comparaison avec la mÃªme pÃ©riode de l’annÃ©e derniÃ¨re.

Â«Â De mÃªme, le taux de change du dinar s’est Ã©galement amÃ©liorÃ© par rapport au dollar et Ã l’euro, avec des taux respectivement de 2,8% et de 0,5%, par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode en 2024Â Â», a-t-elle encore notÃ©.

Dans le mÃªme contexte, Zenzri a fait Ã©tat de l’Ã©volution positive des indicateurs liÃ©s Ã l’investissement, rappelant que les investissements directs Ã©trangers ont enregistrÃ© une hausse de 21,3%, au cours du premier semestre 2025, par rapport Ã fin juin 2024.

Elle sâ€™est fÃ©licitÃ©e, en outre, de l’avancement de la rÃ©alisation des travaux de projets en cours, notamment dans les domaines des transports, de la santÃ© et des Ã©nergies renouvelables.