Une convention a été signée, mardi, au siège du gouvernorat de Gafsa, entre la compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) et la municipalité de Metlaoui pour le financement des travaux de réaménagement de la piscine municipale moyennant une enveloppe de 4,9 millions de dinars.

Le PDG de la CPG, Abdelkader Amidi a indiqué à cette occasion que l’accord s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de la compagnie et de son ouverture sur son environnement, ajoutant que cette initiative sera suivie par des interventions similaires dans d’autres délégations de la région.

A noter que le projet de réhabilitation de la piscine municipale de Metlaoui est suspendu depuis 2018.