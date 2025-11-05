La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a mis l’accent sur la volonté de l’Etat de renforcer sa contribution au développement intégral à travers des projets, des réformes législatives et institutionnelles, ainsi que des initiatives culturelles destinées à instaurer un développement équilibré et durable.

Elle a tenu ces propos lors de sa présentation de la Déclaration du gouvernement, mercredi 5 novembre 2025, au siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), lors d’une séance plénière conjointe regroupant les membres de l’assemblée et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), et consacrée à l’examen du projet de loi de finances, du budget de l’Etat et du projet du budget économique pour l’année 2026.

La cheffe du gouvernement a indiqué qu’à la lumière des efforts soutenus déployés en 2025 pour préserver et valoriser le patrimoine national, tout en stimulant l’investissement dans le domaine culturel et en renforçant le rayonnement du secteur aux niveaux national et international, l’accent sera mis, en 2026, sur la mise en place de réformes de fond destinées à protéger le patrimoine et à garantir la pérennité des infrastructures culturelles.

Elle a précisé que ces réformes s’articuleront autour de la révision du Code de protection du patrimoine et l’actualisation des lois y afférentes, concernant aussi bien le patrimoine matériel qu’immatériel. L’accent sera également mis sur l’incitation à l’investissement dans les industries culturelles et créatives, à travers le renforcement de l’accompagnement artistique des projets culturels émergents et innovants, la révision des cahiers des charges et des textes réglementaires relatifs aux droits d’auteur et aux droits voisins, ainsi que la dynamisation du rôle de l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV).

La cheffe du gouvernement a également souligné que parmi les priorités figure le soutien à une culture de proximité au profit des catégories vulnérables, à travers le déploiement de bibliothèques mobiles et pilotes, et la mise en place d’activités culturelles dans les centres de rééducation, les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite et les écoles rurales, afin de renforcer le principe d’égalité des chances dans l’accès à la culture.

Dans le même contexte, elle a indiqué que le développement de l’économie culturelle numérique bénéficiera d’une attention particulière en 2026, à travers le soutien à la transition numérique des institutions culturelles et la mise en œuvre de la plateforme numérique interactive dédiée à la culture, conçue comme un espace de promotion et de commercialisation des produits artistiques et créatifs aux niveaux national et international. Ainsi, le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) sera renforcé en tant que pôle de réflexion et d’exécution de projets numériques, notamment par l’aménagement d’un laboratoire mobile et l’acquisition d’équipements audiovisuels et de moyens de transport, afin de lui permettre d’assurer pleinement son rôle de développement aux niveaux local et régional.