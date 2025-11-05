Le service de la dette publique devrait diminuer de 5,8 % en 2026 par rapport à 2025, pour atteindre 23 057 MD, d’après le Rapport des commissions des finances et du budget de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), sur les projets de budget de l’État et du budget économique pour l’année 2026.

D’après le même document, la hausse du service de la dette publique sur la période 2024-2026 s’explique, principalement, par l’augmentation du principal de la dette résultant, notamment, de l’échéance des emprunts obligataires émis sur les marchés financiers internationaux : 850 millions d’euros et 50 milliards de yens (en 2024), 1 000 millions de dollars (en 2025) et 700 millions d’euros (en 2026).

Cette hausse s’explique, aussi, par le recours à des prêts à moyen terme, ce qui a entraîné l’accumulation des échéances de remboursement notamment celles relatives aux Bons du Trésor à 52 semaines (6 881 MD en 2024, 5 778 MD en 2025 et 2 565 MD en 2026), aux Facilités exceptionnelles accordées par la Banque centrale pour l’année 2020 (500 MD en 2024 et 900 MD en 2025), au Prêt interne en monnaie nationale (732 MD en 2024, 861 MD en 2025 et 1 067 MD en 2026), au Prêt du Fonds monétaire international via l’Instrument de financement rapide pour l’année 2020 (environ 360 millions de dollars en 2024 et 180 millions de dollars en 2025) et aux Prêts de la Banque africaine d’import-export –Afreximbank-( 105 millions de dollars en 2024, 258 millions de dollars en 2025 et 423 millions de dollars en 2026).

D’après la même source, les principaux remboursements prévus en 2026 au titre de la dette à moyen et long termes concernent, essentiellement, l’emprunt obligataire en euros pour 2019 (700 millions d’euros en juillet 2026), les tranches du prêt du Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie de crédit (environ 234 millions de dollars répartis sur l’année 2026 sur 9 versements mensuels).

Il s’agit, également, des échéances du prêt de la Banque africaine d’import-export (423 millions de dollars répartis entre mars, juin, septembre et décembre 2026, à raison de 105,7 millions de dollars par échéance), de l’emprunt de l’Arabie saoudite (80 millions de dollars répartis entre février et août 2026), des Bons du Trésor à 52 semaines ( 2 565 MD dont 1 200 MD pour la Banque centrale en février 2026) et des Bons du Trésor assimilables ( 1 622 MD dont 804 MD en mars et 818 MD en octobre 2026).

Les remboursements prévus en 2026 devraient également couvrir l’Emprunt obligataire national de 2675 MD (réparti sur 9 mois à raison de 297 MD à partir du mois de février) et l’Emprunt interne en devises étrangères d’environ 1067 MD (réparti entre mai, juin et juillet 2026).

Selon le rapport, la baisse des intérêts de la dette extérieure s’explique par la diminution du volume de la dette extérieure, la baisse des taux d’intérêt de référence mondiaux et la stabilité du dinar tunisien.

En ce qui concerne les intérêts de la dette pour l’année 2026, l’hypothèse retenue est celle d’une poursuite de la baisse des taux d’intérêt de référence mondiaux, d’une stabilisation du taux de change du dinar tunisien et d’une possibilité de révision par la Banque centrale de Tunisie du taux d’intérêt directeur et du taux de rémunération de l’épargne.