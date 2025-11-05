Le Budget de l’Etat pour l’année 2026 a été fixé au niveau de 79 624 millions de dinars (MD), en hausse de 3,9% par rapport aux résultats attendus durant l’exercice 2025, selon le document du projet de Budget de l’Etat.

Ainsi, les charges budgétaires devraient augmenter de 6,3%, en 2026, pour atteindre 63 575 MD, dont 40% seront réservées au financement de la masse salariale (25 267 MD), 32% au financement des dépenses d’intervention (19 835 MD), y compris les dépenses de subvention (9 772 MD).

Par contre, les dépenses allouées à l’investissement et à la gestion n’ont pas dépassé respectivement les 6 463 MD (10% des dépenses budgétaires) et les 2 939 MD (4,6%).

S’agissant des ressources budgétaires, elles s’élèveraient à 52 560 MD, au cours de l’exercice 2026, ce qui représente une hausse de 7,1%, par rapport à l’année 2025. De fait, 90,9% de ces ressources seraient drainées par les recettes fiscales.

D’après le document, le budget de l’Etat repose sur une série d’hypothèses, dont un taux de croissance à hauteur de 3,3%, durant toute l’année 2026, la stabilisation du taux de change du dinar, vis-à-vis aux principales devises internationales et l’amélioration du rythme d’importation des biens de 4%.

Par ailleurs, La Tunisie a élaboré son budget 2026 sur la base d’un prix de référence du baril de pétrole Brent fixé à 63,3 dollars. A noter que le cours du pétrole Brent affiche un prix moyen de clôture de 64,44 dollars, à la date du 4 novembre courant.

Le projet de budget de l’État 2026 est adapté aux orientations du plan de développement 2026-2030, lequel s’attèle à atteindre un équilibre entre le renforcement des fondements de l’État social et l’appui de la croissance économique, et ce, à travers la consécration du rôle social de l’État, la contribution effective à la promotion de l’emploi, l’augmentation des salaires et des rémunérations dans les secteurs public et privé, le renforcement du développement régional équitable, le soutien à l’investissement public…