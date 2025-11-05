La Fédération tunisienne de football a dévoilé la liste des arbitres chargés de diriger les rencontres de la 13ᵉ journée du championnat de Ligue 1 professionnelle. Plusieurs affiches sont au programme jeudi 6 novembre, tandis que d’autres se sont déjà jouées plus tôt dans la semaine.

Les rencontres de jeudi

À Radès, l’Espérance Sportive de Tunis recevra la Jeunesse Sportive d’Omrane. La direction du match a été confiée à Houssem Ben Sassi, assisté de Oussama Ben Isshak à la VAR.

Au Bardo, le Stade Tunisien affrontera le Club Africain dans un derby prometteur. L’arbitre Fraj Abdellaoui officiera sur le terrain, épaulé par Hichem Guirat à la VAR.

Les matchs disputés mercredi

Trois autres rencontres se sont tenues le mercredi 5 novembre.

À La Marsa : AS Marsa – CA Bizertin, arbitrée par Hosni Neili (VAR : Mehrez Melki).

À Béja : Olympique de Béja – CS Sfaxien, dirigée par Bedis Ben Salah (VAR : Hamza Jeaied).

À Sousse : Étoile du Sahel – ES Zarzis, confiée à Khalil Jary (VAR : Khaled Gouider).

À Métlaoui : ES Métlaoui – US Monastir, arbitrée par Motassar Belarbi (VAR : Haythem Trabelsi).

Les matchs déjà joués

Mardi 4 novembre, deux rencontres ont ouvert cette 13ᵉ journée :

À Bir Bouregba, AS Soliman – US Ben Guerdane s’est soldé par une victoire des visiteurs (0-1).

À Kairouan, JS Kairouan – AS Gabès s’est conclu sur un succès des locaux (2-1).