La 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, disputée mardi, a offert un spectacle riche et décisif pour la suite de la compétition. Le Bayern Munich a confirmé sa domination en s’imposant sur la pelouse du Paris Saint-Germain (2-1), tandis qu’Arsenal a facilement disposé du Slavia Prague (3-0).

Liverpool a pris le dessus sur le Real Madrid (1-0), un succès important qui replace les Reds parmi les prétendants à la qualification. De son côté, Tottenham a brillé à domicile en écrasant le FC Copenhague (4-0), alors que la Juventus Turin et le Sporting Portugal se sont neutralisés (1-1).

Résultats contrastés en Europe

Les Italiens du Napoli ont concédé un nul vierge face à l’Eintracht Francfort (0-0), tout comme l’Olympiakos et le PSV Eindhoven (1-1). L’Atlético Madrid s’est relancé en battant l’Union Saint-Gilloise (3-1).

La suite de cette journée se poursuit ce mercredi avec plusieurs affiches prometteuses : Qarabag reçoit Chelsea, Marseille affronte l’Atalanta Bergame, tandis que Manchester City croise le fer avec Dortmund.

Le Bayern et Arsenal invincibles

Au classement, le Bayern Munich et Arsenal dominent avec 12 points chacun, totalisant quatre victoires en autant de rencontres. Paris Saint-Germain suit avec 9 points, devant l’Inter Milan, le Real Madrid et Liverpool, également à 9 unités.

Tottenham (8 pts) et Dortmund (7 pts) complètent le top 8. À l’autre extrémité, Benfica et l’Ajax Amsterdam ferment la marche, sans le moindre point.