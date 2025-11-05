“The Voice of Hind Rajab” (La Voix de Hind Rajab) de Kaouther Ben Hania a été sélectionné au programme de la 5e édition du Festival international du film de la mer rouge (RSIFF), dévoilé mardi, lors d’un point de presse à Djeddah (Arabe saoudite).

Ce film candidat de la Tunisie aux Oscars 2026, a été retenu dans la section “Projections spéciales”, hors compétition, avec le thriller « Sirât » d’Oliver Laxe (Espagne-France), lauréat du prix du jury au Festival de Cannes 2025. Ce représente l’Espagne aux Oscars 2026.

Le RSIFF présente « des projections spéciales de deux films puissants d’Espagne et de Tunisie, qui ont chacun été sélectionnés pour leur impact significatif sur le paysage cinématographique en 2025 ».

Faisal Baltyuor, PDG de la Red Sea Film Foundation, a commenté : « Les séances spéciales incarnent l’esprit du Festival, en donnant de l’espace à des films qui transcendent les frontières artistiques pour explorer des histoires profondément humaines ».

« The Voice of Hind Rajab est un rappel émouvant du pouvoir du cinéma à révéler la vérité et à éveiller la conscience collective, tandis que Sirât captive par ses visuels saisissants et sa profonde profondeur philosophique », a-t-il souligné.

Ce drame puissant, mêlant fiction et documentaire, est un huis clos de 89 minutes inspiré de faits réels bouleversants. Porté par un casting palestinien composé d’Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani, ce film raconte l’histoire de Hind Rajab, une fillette palestinienne de six ans piégée dans une voiture sous les bombardements à Gaza après avoir perdu sa famille.

Écrit et réalisé par Kaouther Ben Hania, ce docufiction a fait sa première mondiale à la 82e Mostra de Venise, où il a remporté le Lion d’argent (Grand Prix du Jury) et six autres prix parallèles. Depuis sa sortie, il a été sélectionné dans divers festivals à travers le monde.

Cette coproduction tuniso-française a été saluée par la critique internationale comme « le film le plus puissant et le plus urgent du festival de cette année ». Des stars hollywoodiennes telles que Brad Pitt, Joaquin Phoenix et Rooney Mara en sont les producteurs exécutifs.

Prévue du 4 au 13 décembre 2025, la 5e édition du RSIFF présente une sélection de 16 œuvres du monde arabe, d’Asie et d’Afrique dans la compétition des longs métrages.

Le biopic « Giant » réalisé par le cinéaste britannico-indien Rowan Athale, a été choisi comme film de d’ouverture. Il sera projeté en première dans la région MENA. Ce film raconte l’histoire du champion de boxe britannico-yéménite, le prince Naseem ‘Naz’ Hamed, interprété par l’acteur égypto-britannique Amir El Masry.

La sélection de cette année comprend sept films soutenus par la Red Sea Film Foundation, dont « Hijra » de Shahad Ameen, candidat de l’Arabie saoudite aux Oscars en 2025, « Roqia » de Yanis Koussim, qui se déroule pendant la décennie noire en Algérie et le film d’animation pour adultes sur un enfant soldat africain « Allah is Not Obliged », présenté en première à Annecy. Le festival présente également la première mondiale de Barni, le premier drame de Mohammed Sheikh, -sur une fille disparue-, se déroulant en Somalie.

Antoine Khalife, directeur des programmes arabes et des classiques du cinéma, a déclaré : « Nous élargissons la perception de ce que peut être le cinéma arabe avec notre programme de compétition 2025, en sélectionnant des titres profondément enracinés dans leurs régions mais universels dans leur sentiment.”

Fionnuala Halligan, directrice des programmes internationaux, a ajouté : « Notre sélection met à l’honneur les cinéastes qui repoussent les limites et élargissent le langage du cinéma, montrant ainsi comment la créativité s’épanouit lorsque les cultures se rencontrent ».

La compétition met à l’honneur toutes les formes cinématographiques, de la narration à l’animation en passant par le documentaire. Des œuvres cinématographiques innovantes, qui se distinguent par une narration puissante de voix émergentes et établies.

Les films en compétition sont en lice pour les prestigieux Yusr Awards du RSIFF.