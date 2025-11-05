La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, un rendez-vous incontournable pour les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets et les acteurs économiques tunisiens, se tiendra du 17 au 21 novembre 2025, à l’initiative de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF).

Célébrée chaque année dans plus de 180 pays, la GEW (Global Entrepreneurship Week) vise à inspirer, connecter et renforcer les entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain, a indiqué l’IACE, dans un communiqué publié mardi.

L’objectif de cette nouvelle édition est de promouvoir l’esprit entrepreneurial, encourager l’innovation et renforcer la communauté des jeunes créateurs tunisiens, à travers des formations pratiques, des échanges avec des experts et des opportunités concrètes de développement.

Durant cinq jours, la GEW Tunisia 2025 proposera un programme riche alliant formations pratiques et table ronde autour de thématiques clés, dans les domaines du design Thinking, éducation financière, entrepreneuriat vert et accès aux financements, product Market Fit for Startups, reporting ESG, marketing digital et fidélisation post-lancement

Le programme prévoit, également, une table ronde sur la génération IA – L’ADN du nouvel entrepreneur tunisien », souligne l’IACE dans un communiqué pblié mercredi, précisant que l’inscription est gratuite via le lien disponible sur la page officielle de la GEW Tunisia 2025.