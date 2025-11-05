Le coup d’envoi de la campagne de cueillette des olives pour la saison 2025-2026, a été donné, mardi, dans le gouvernorat de Mahdia lors d’une cérémonie organisée dans un domaine agricole de la localité de Sâada (délégation de Sidi Alouane).

Selon les estimations des services régionaux de l’agriculture, la production de la saison devrait atteindre 140 mille tonnes d’olives, soit l’équivalent d’environ 28 mille tonnes d’huile d’olive, avec des retombées économiques importantes en termes d’emplois saisonniers.

La région compte 217 huileries opérationnelles, dont 208 à système continu, 6 à pression élevée et 3 de type traditionnel.

Ces unités disposent d’une capacité journalière d’extraction avoisinant 13 800 tonnes et d’une capacité de stockage estimée à 35 mille tonnes/jour.

En marge de la cérémonie qui s’est déroulée en présence du gouverneur de la région, des expositions de produits ruraux et de matériel agricole ont été organisées.

Le gouvernorat de Mahdia abrite environ 5,7 millions pieds d’oliviers sur une superficie de 160 mille hectares, dont 80 mille arbres issus de l’agriculture biologique.