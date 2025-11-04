Le marché a clôturé la séance du mauvais pied. L’indice de référence a reculé de -0,2 % à 12656,2 points dans un volume modeste de 5,5 millions de dinars (MD), selon l’analyse quotidienne de Tunisie valeurs.

Le titre TUNINVEST s’est placé en tête des meilleures performances de la séance. L’action de la société d’investissement s’est distinguée par une progression de 4,5 % à 23,230 dinars. Les échanges sur la valeur ont été de l’ordre de 192 mille dinars.

Le titre UIB a, également, affiché un beau parcours sur la séance. L’action de la banque s’est bonifiée de 4,2 % à 25,380 D. La valeur a brassé un volume total de 156 mille dinars sur la séance.

Le titre ASSAD a essuyé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du producteur des batteries automobiles a régressé de -3,8 % à 2,300 dinars . Le titre a été échangé à hauteur de 15 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre SOTIPAPIER poursuit sa descente en bourse. L’action du producteur du papier Kraft et Test Liner a accusé un repli de -3,3 % à 2,900 dinars . La valeur a drainé un flux très réduit de 26 mille dinars sur la séance.

LAND’OR a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance. L’action du fromager a terminé la séance en territoire positif (+3,1 % à 11,840D), en alimentant le marché avec des capitaux de 880 mille dinars.