La 5e édition du Rallye International Fenix se poursuit dans le désert de la ville de Douz, dans le gouvernorat de Kébili.

Les étapes du Rallye, qui a démarré le 31 octobre à Monastir, se déroulent jusqu’au 6 novembre courant, en passant par plusieurs régions des gouvernorats de Tozeur et Kébili.

Le président de la Fédération Tunisienne de l’Automobile (FTA/organisatrice du côté tunisien), Hichem Amer, a indiqué à l’agence TAP que le Rallye Fenix constitue le plus grand événement sportif de rallye en Tunisie, rassemblant plus de 100 concurrents à bord de 37 véhicules SSV, 28 voitures 4×4, 6 camions et 13 motos.

« Ce rallye contribue à promouvoir la Tunisie en tant que destination de tourisme sportif, d’autant que ce type de sport mécanique bénéficie d’une grande notoriété internationale », a-t-il souligné, ajoutant que la Tunisie a su assurer côté organisationnel, grâce à l’avancement technologique et aux systèmes de communication modernes utilisés dans ce genre de compétitions.

Des concurrents de dix nationalités participent au Rallye Fenix qui s’étend sur une distance totale d’environ 2 770 km: Cinq véhicules et une moto tunisiens ; ainsi que des pilotes venus d’Algérie, de Bulgarie, de Roumanie, d’Espagne, de France, du Portugal et du Japon.

Lors de la 1re étape, les participants sont partis du gouvernorat de Monastir vers Tozeur, où les courses ont débuté le 1er novembre sur une distance de 292 km, entre Tozeur, Nefta et Douz.

La 2e étape, qui a eu lieu dimanche, s’est déroulée sous forme de boucle de 362 km au départ de Douz (et donc retour à Douz).

La 3e étape, organisée lundi, a couvert 520 km reliant Douz à la région de Ksar Ghilane, dans le désert profond au sud de la ville, avant le retour au point de départ.

Les étapes du rallye se poursuivront ce mardi avec la 4e étape sur le parcours Douz–Sabriya–Douz, long de 316 km, a précisé le président de la FTA.

La 5e étape, prévue mercredi, passera par Douz, Kébili, Kairouan et Monastir sur 404 km.

La 6e et dernière étape partira de Monastir vers Makthar, Zaghouan et Ennfidha ; puis retour à Monastir, où se tiendra la cérémonie de clôture et la remise des prix.