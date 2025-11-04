Une mission économique et commerciale se déroulera du 2 au 6 décembre 2025 à Lomé, en marge de la 20e édition de la Foire Internationale de Lomé (FIL), qui se tiendra du 28 novembre au 14 décembre 2025.

Organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT), cette initiative vise à renforcer les échanges économiques entre la Tunisie et le Togo, ainsi qu’avec les pays de la sous-région ouest-africaine. Elle s’inscrit dans un contexte de relance des partenariats commerciaux et d’ouverture sur un marché estimé à plus de 300 millions de consommateurs.

Selon la page Facebook de la CCIT, la mission proposera un programme structuré comprenant des rencontres B2B entre opérateurs tunisiens et togolais, une visite de la Foire Internationale de Lomé, une participation à la « Journée du Togo » dédiée à la coopération tuniso-togolaise, des ateliers techniques sur l’innovation et la digitalisation, un accompagnement personnalisé au stand de la CCIT, ainsi qu’une visite du Port Autonome de Lomé et de la Plateforme industrielle.

Ouverte aux entreprises tunisiennes, cette mission constitue une opportunité stratégique pour développer leurs affaires, tisser de nouveaux réseaux commerciaux et découvrir les potentialités économiques, industrielles et touristiques de la région ouest-africaine.