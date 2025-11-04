Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Gabès, Habib Theyab a affirmé que “la saison actuelle des grenades, qui touche à sa fin, a été bonne”.

Il a indiqué, à l’Agence TAP, que la récolte des grenades dans la région, qui a atteint environ 20 mille tonnes, a été fortement commercialisée sur les marchés tunisien et libyen, grâce aux caractéristiques distinctives de la grenade gabesi.

La même source a exhorté le ministère de l’Agriculture à œuvrer pour le renforcement de l’approvisionnement en eau d’irrigation et la fourniture des pesticides pour aider les agriculteurs de la région dans leurs efforts de préservation et de développement de cette culture.