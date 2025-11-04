Les agriculteurs à Jemna dans la délégation de Kébili-sud ont repris ce matin les opérations de cueillette des dattes suite à l’accord conclu lundi relatif à la fixation du prix de collecte et stockage.

En effet, lors d’une réunion organisée lundi au siège du gouvernorat en présence des représentants des différentes parties concernées par la production et la commercialisation des dattes, il a été convenu de ramener les prix de collecte à ce qu’ils en étaient au début de la saison de récolte, soit 3500 millimes /kg pour la première variété des dattes « Chamroukh » et 2500 millimes /kg pour la deuxième variété de ce produit.

Rappelons que les producteurs de dattes à Jemna avaient suspendu la semaine dernière les opérations de cueillette des dattes pour protester contre la baisse de 500 millimes des prix de collecte