Le projet de l’autoroute Tunis–Jelma, qui traverse notamment le gouvernorat de Kairouan, avance à un rythme soutenu après la levée de la plupart des obstacles fonciers et administratifs.

Selon des responsables du ministère de l’Équipement, plus de 90 % des problèmes liés aux terrains, aux tronçons et aux réseaux publics ont été résolus, ouvrant la voie à une accélération des travaux dont l’achèvement est prévu pour 2027.

S’étendant sur environ 186 kilomètres, cette infrastructure majeure reliera la capitale Tunis à la ville de Jelma (Sidi Bouzid), en passant par Ben Arous, Zaghouan et Kairouan.

Financé conjointement par l’État, le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et la Banque européenne d’investissement (BEI), le projet est divisé en huit tronçons.

La région de Kairouan en concentre la plus grande partie, avec près de 100 kilomètres sur son territoire.

Le plus grand chantier en Tunisie

« Le coût global du projet s’élève à 1,7 milliard de dinars, ce qui en fait le plus grand chantier en cours en Tunisie », affirme Jalloul Ben Faraj, responsable du suivi des tronçons reliant Sbikha à Hafouz.

Il précise que les travaux avancent à des rythmes variables selon les sections, avec un taux d’exécution compris entre 30 et 35 %.

L’un des principaux défis a concerné les procédures d’expropriation. Grâce à la révision du cadre légal en 2022 et à la mise en place d’une commission de conciliation, les terrains nécessaires ont pu être mis à disposition des entreprises, sans recours à la démolition forcée.

Les propriétaires concernés ont été indemnisés de manière consensuelle, conformément aux exigences des bailleurs de fonds.

Les difficultés liées à l’approvisionnement en matériaux de construction ont également ralenti le chantier.

Certaines carrières ayant été suspendues pour dettes, le ministère a eu recours à de nouveaux exploitants.

Une mesure innovante a par ailleurs permis aux agriculteurs de céder la terre non fertile issue de leurs champs pour les besoins du chantier, avec l’accord des services agricoles.

La phase de revêtement est prévue pour 2026, avec l’introduction d’une technique inédite en Tunisie : la stabilisation de la chaussée par granulats cimentés (« grave ciment »).

L’autoroute comprendra cinq échangeurs, plusieurs ponts, six aires de repos et une aire d’atterrissage pour hélicoptères.

« Ce projet structurant transformera la dynamique du centre du pays », souligne Ben Faraj. « Il va améliore la connectivité entre plusieurs gouvernorats et stimuler le développement économique et social de toute la région ».