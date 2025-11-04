Une vaste nationale d’échantillonnage des sols a été lancée, le 3 novembre à Tunis, et concernera l’ensemble du territoire tunisien. La campagne est menée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à travers le projet SoilFER-VACS, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

D’après la FAO, cette campagne vise à renforcer les capacités nationales en matière de fertilité des sols et de gestion durable des ressources naturelles, en collaboration avec les institutions tunisiennes partenaires.

Cette initiative d’envergure a pour objectif de collecter environ 3 200 échantillons afin de produire des données précises et actualisées sur l’état des sols du pays. Les informations collectées permettront d’élaborer des cartes numériques de haute résolution, mettant en évidence les concentrations en nutriments et les bilans nutritifs des sols. Ces cartes constituent un outil stratégique pour les décideurs, les chercheurs et les agriculteurs, qui appuiera les décisions liées à la gestion durable des ressources naturelles et facilitera la planification et la mise en œuvre de pratiques agricoles durables.

L’initiative de la FAO intervient dans un contexte marqué par la crise mondiale des engrais et la pression croissante sur les ressources naturelles, d’où la nécessité de mieux valoriser le potentiel des sols tunisiens.

Pour marquer le lancement officiel de cette campagne, une cérémonie d’ouverture a été organisée, le 3 novembre courant, à Tunis, en présence des différents partenaires institutionnels et techniques. Selon l’organisation onusienne, cet événement a permis de mettre en lumière les enjeux et les objectifs de l’opération, tout en présentant l’approche méthodologique adoptée pour le prélèvement et l’analyse des échantillons.

La rencontre a également été l’occasion d’informer sur la mobilisation des équipes techniques, formées du 21 au 24 octobre dernier, à la méthode de collecte des données, ainsi que sur leur déploiement sur le terrain en fonction des zones ciblées. Une démonstration pratique d’échantillonnage a ensuite été réalisée afin d’illustrer concrètement le processus de collecte des données.

Le projet SoilFER-VACS (Vision for Adapted Crops and Soils/ Vision pour des cultures et des sols adaptés), financé par le gouvernement du Japon et mis en œuvre conjointement par la FAO et les autorités nationales, concerne la Tunisie et le Mozambique. Il vise à faire progresser l’agriculture dans les deux pays en améliorant les rendements, en renforçant la sécurité alimentaire et en promouvant des pratiques agricoles résilientes face aux changements climatiques.

Le cadre VACS met l’accent sur une approche intégrée des sols et des cultures, adaptée aux spécificités pédoclimatiques de chaque région. Il encourage l’utilisation de variétés locales et de pratiques agricoles traditionnelles, mieux adaptées aux conditions naturelles, tout en réduisant la dépendance aux engrais importés. En favorisant la culture de produits traditionnels et indigènes, cette approche contribue à la préservation de la biodiversité, à la valorisation du patrimoine agricole et à la promotion d’une agriculture durable au service des communautés locales.