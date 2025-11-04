Une table ronde pour décrypter le projet de loi de finances 2026, ses enjeux, ses orientations et les débats autour des nouvelles mesures, sera organisée, le 19 novembre courant, par la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis (FSEGT).

Cet événement, qui revêt une importance particulière dans le contexte des débats nationaux sur les priorités économiques et sociales, réunira un panel d’éminents professeurs et experts dans les domaines financier, fiscal et économique.

Ils présenteront et analyseront le projet de loi et le budget de l’État 2026 sous différents angles, en mettant l’accent sur les réformes fiscales, les mécanismes de financement du budget et les principales mesures sociales envisagées.

Lors de cette rencontre, les dispositions attendues du projet de loi de finances seront passées au crible, avec des lectures approfondies de ses impacts potentiels sur le climat des affaires et le pouvoir d’achat des citoyens.