Le gouvernorat de Sidi Bouzid s’est hissé à la première place au niveau national en termes de volume des investissements déclarés, représentant 15,8 % du total national durant les neuf premiers mois de 2025. Cette performance est, principalement, portée par deux grands projets dans le secteur des énergies renouvelables, totalisant 780,4 millions de dinars (MD).

Selon le bulletin de conjoncture de l’investissement en Tunisie (janvier–septembre 2025), publié mardi, par l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA), les dix premiers gouvernorats du pays — Sidi Bouzid, Gabès, Tunis, Nabeul, Gafsa, Sfax, Kairouan, Jendouba, Ben Arous et Bizerte — ont concentré plus de 74 % du volume total des investissements déclarés, tous secteurs confondus.

Les zones de développement régional continuent d’attirer une part importante des flux d’investissement, avec un total de 3576,4 MD, soit 60 % du total national.

Par ailleurs, neuf projets d’intérêt national (PIN) ont été enregistrés sur la période, pour un montant global de 2221,3 MD, représentant 37 % du volume total des investissements déclarés. Ces projets devraient générer 1650 emplois, répartis entre les secteurs des énergies renouvelables (1633,2 MD), du tourisme (452,9 MD) et de l’industrie (135,2 MD).

En ce qui concerne la nature des capitaux, les investissements entièrement tunisiens ont représenté 55 % du total déclaré, contre 45 % pour les projets à participation étrangère, dont le volume a atteint 2661,8 MD. Ces derniers devraient créer 12 146 emplois, soit 16 % de l’ensemble des postes déclarés.

Enfin, l’analyse détaillée des investissements étrangers montre que 63% d’entre eux concernent des opérations de création, tandis que les projets d’extension dominent en matière de création d’emplois (66%).