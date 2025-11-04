Le volume des investissements déclarés à l’échelle nationale, tous secteurs confondus, s’est établi à 5973,3 millions de dinars (MD), entre janvier et septembre 2025, enregistrant une hausse remarquable de 41,5% par rapport à la même période de 2024, d’après le Bulletin de conjoncture de l’Investissement en Tunisie publié, mardi, par l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA).

Cette progression s’explique, principalement, par la déclaration de trois grands projets dans le secteur des énergies renouvelables au mois de septembre 2025, pour un montant total de 1083,6 MD, confirmant la montée en puissance de ce secteur stratégique.

Les investissements déclarés devraient générer environ 74 111 opportunités d’emploi, soit une progression de 17,8 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les opérations de création demeurent prédominantes. Durant les neuf premiers mois de 2025, les opérations de création ont représenté 77 % des investissements déclarés, soit 4573,3 MD et vont générer 84% des emplois déclarés (62 573 postes).

Le secteur industriel reste leader

Durant les neuf premiers mois de 2025, les investissements déclarés se répartissent à raison de 30% pour le secteur industriel, 28% pour le secteur des énergies renouvelables, 17% pour les services, 15% pour l’agriculture et 10% pour le tourisme.

Contribuant à hauteur de 30 % aux investissements déclarés et de 36 % aux emplois à créer, le secteur industriel confirme son rôle clé dans l’économie tunisienne durant les neuf premiers mois de 2025. Néanmoins, sur la même période, il enregistre un repli de 17,6 % des montants investis et de 15,3 % des emplois prévus par rapport à l’année précédente.

Avec 1 660,2 MD, soit 28 % du total des investissements déclarés, le secteur des énergies renouvelables se classe au deuxième rang national, confirmant son rôle clé dans la stratégie de transition énergétique de la Tunisie à l’horizon 2035.

Le secteur des services se place en troisième position, avec 1 038,7 MD d’investissements (17 % du total) et 39 050 emplois à créer (53 % du total).Ces chiffres traduisent une hausse de 41,7 % des investissements et de 53% des emplois par rapport à la même période de 2024.

Le secteur agricole occupe la quatrième place avec 911,3 MD d’investissements (15% du total), générant 7007 postes d’emplois. Ce résultat marque un recul de 14,5% par rapport à la même période 2024.

Avec 587,4 MD d’investissements déclarés durant la période janvier-septembre 2025, le secteur du tourisme se classe en dernière position, représentant 10% du total des investissements déclarés, ce qui va permettre la création de 1350 postes d’emploi.

La TIA a précisé que les projets d’investissement dont le montant dépasse 600 MD ne sont pas pris en compte dans ces statistiques.