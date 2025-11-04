Le Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (Tunisia Africa Business Council – TABC) a conduit une mission économique multisectorielle à Conakry, du 28 octobre au 2 novembre courant, en marge du Forum pour la Croissance Inclusive en Afrique (FOCIA).

L’objectif de cette mission est de renforcer la coopération économique entre la Tunisie et la Guinée et de soutenir les échanges Sud-Sud dans une logique d’intégration africaine durable, indique le TABC. Ces rencontres ont permis d’explorer de nouvelles pistes de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’eau, des infrastructures, du numérique, de la transformation industrielle, et du développement du commerce.

Les échanges ont, également, porté sur la valorisation des ressources guinéennes, la promotion de l’investissement tunisien pour accompagner la transformation locale, et le renforcement des partenariats entre les entreprises tunisiennes et guinéennes.

La Guinée connaît actuellement un tournant historique avec la mise en œuvre du projet SIMANDOU, l’un des plus importants projets miniers et infrastructurels du continent africain. Estimé à plus de 20 milliards de dollars d’investissements, ce projet repose sur l’exploitation d’un des plus vastes gisements de fer au monde, selon le conseil.

Lors de ce forum, le président de TABC, Anis Jaziri a reçu le Premier Prix du Forum FOCIA 2025, « en reconnaissance de son leadership visionnaire et de son engagement panafricain ».