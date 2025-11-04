La ville de Kairouan, capitale des Aghlabides, connaît ces derniers temps un regain d’activité touristique, illustré par des chiffres positifs qui confirment son retour en tant que destination touristique et culturelle de premier plan.

Selon les déclarations du délégué régional du tourisme à Kairouan, Mourad Aloui, à l’Agence TAP, les indicateurs touristiques ont connu une évolution notable depuis le début de l’année 2025 jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Le nombre de nuitées passées a enregistré une hausse de 8 %, tandis que les arrivées ont progressé de 10 %.

Aloui a indiqué que l’année 2025 devrait constituer une année de référence pour les indicateurs touristiques, à l’instar des résultats attendus au niveau national, qui devraient dépasser le seuil des 11 millions de visiteurs.

Cette dynamique a eu un impact positif sur la ville de Kairouan.

Ce développement est dû principalement à l’intense campagne de promotion menée par le ministère du Tourisme, fondée sur une stratégie claire de valorisation et de mise en avant du riche patrimoine culturel et historique de Kairouan.

Cette stratégie s’est concentrée sur la promotion des monuments archéologiques et religieux qui ont valu à la ville son inscription au patrimoine mondial, tels que la Grande Mosquée Okba Ibn Nafaa et les bassins aghlabides , faisant de Kairouan l’une des plus anciennes cités islamiques d’Afrique du Nord.

Le Mouled, un facteur d’attractivité régionale

Kairouan s’est imposée comme un centre régional du tourisme religieux et culturel, notamment à l’occasion du Festival de la célébration du Mouled pour l’année 2025.

Les soirées promotionnelles organisées à cette occasion ont grandement contribué à cet essor, attirant un grand nombre de visiteurs, notamment en provenance des pays voisins, l’Algérie et la Libye, venus profiter de l’atmosphère spirituelle et patrimoniale unique qu’offre la ville.

Pour renforcer cette dynamique, l’accueil de délégations de journalistes algériens et libyens a constitué une initiative efficace, leur permettant de découvrir les atouts touristiques et les services disponibles à Kairouan, dans le but d’attirer encore davantage de visiteurs, a précisé la même source.

L’essor du tourisme à la capitale des Aghlabides ouvre la voie à de nouveaux investissements dans les infrastructures et les établissements hôteliers afin de répondre à une demande croissante.