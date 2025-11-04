L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) vient d’être accréditée par le Fonds Vert pour le Climat (GCF- Green Climate Fund), en tant que première entité autorisée à mobiliser des financements internationaux au profit de la Tunisie. A cette occasion, un appel a été lancé par Noureddine Nasr, expert international en agriculture et développement rural, pour que l’APIA, Autorité nationale désignée (AND), suggère au Fonds vert, le financement d’un projet dit “Cactus/Carbone”, visant à replanter 600 000 ha de cactus en Tunisie, soit la superficie ravagée par la cochenille du cactus, insecte parasite qui dévaste les figuiers de barbarie.

“Le cactus est un puits à carbone, il fixe 360 tonnes de CO2 par hectare par an, indique l’expert, rappelant que cet appel a été lancé durant la COP 27 à Charam Echeikh en Egypte.

L’expert international a cité parmi les composantes de ce projet, la multiplication des variétés résistantes, la protection des secteurs peu ou pas infestés par la cochenille du cactus, surtout le Cap bon et Kasserine (conservation des ressources génétiques, du carbone et de l’eau), la multiplication en grand nombre d’insectes predateurs, le renforcement des capacités des laboratoires et le renforcement des capacités du personnel et des agriculteurs/agricultrices.

L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles a obtenu, le mardi 28 octobre 2025, son accréditation officielle auprès du Fonds Vert pour le Climat (GCF). Cette reconnaissance internationale permettra à l’APIA de mobiliser des financements destinés à l’atténuation et à l’adaptation aux changements climatiques, contribuant ainsi au renforcement de la résilience du secteur agricole et de la pêche.