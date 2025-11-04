La Tunisie a été officiellement désignée invitée d’honneur de la 69e édition de la Foire internationale du livre de Belgrade, qui se tiendra en 2026, a-t-on annoncé lors d’une conférence de presse organisée le 2 novembre à Belgrade à l’occasion de la clôture de l’édition 2025.

L’ambassadrice de Tunisie en Serbie, Imen Lajili Laamari, accompagnée du Directeur général des livres au ministère des Affaires culturelles, Imed Hajji, s’est vue remettre le « Livre ouvert » par l’ambassadeur de Chypre en Serbie, Andreas Pholiou, symbole traditionnellement transmis par le pays invité d’honneur sortant. Chypre avait occupé ce rôle lors de l’édition 2025.

Ouverte par le président de la Foire, Marko Blagojević, la conférence a permis de souligner la place centrale de la culture en Tunisie et sa participation régulière à cet événement international.

Lors de l’édition 2025 qui s’achève, la participation tunisienne s’était particulièrement concentrée sur le jeune public, avec la présentation d’une sélection de livres en anglais destinés à encourager la lecture et à promouvoir le livre tunisien auprès des enfants.

À l’approche de l’édition 2026, l’ambassadrice Imen Lajili Laamari a invité les amateurs du livre à se mobiliser pour cet événement culturel d’envergure, annonçant un programme varié qui reflétera la richesse et la vitalité de la scène littéraire et culturelle de la Tunisie.